Tokom zvanične posete ruskog predsednika Vladimira Putina Kini danas i sutra, 19. i 20. maja, biće potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Kako je najavljeno, Putin će u Peking doputovati 19. maja uveče, gde će ga dočekati kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji. Narednog dana na Trgu Tjenanmen biće organizovana svečana ceremonija dočeka uz vojni orkestar i počasnu gardu, nakon čega će uslediti razgovori sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom.

Ruska delegacija biće jedna od najbrojnijih poslednjih godina. U Peking putuju potpredsednici vlade, ministri, guvernerka Centralne banke Elvira Nabiulina, kao i čelnici najvećih ruskih kompanija, uključujući Rosnjeft, Rosatom i Gasprom, prenosi Sputnjik.

Nakon razgovora, biće održana ceremonija potpisivanja dokumenata. Ukupno ima približno 40 dokumenata, od kojih će 21 biti potpisan u prisustvu lidera. Ostali će jednostavno biti objavljeni, pojasnio je Ušakov.

Putin i Si potpisaće zajedničku izjavu o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje, kao i deklaraciju o formiranju multipolarnog svetskog poretka.

Ušakov je pojasnio da će Vladimir Putin i Si Đinping potpisati "Zajedničku izjavu o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije, kao i o produbljivanju odnosa dobrosusedstva, prijateljstva i saradnje", prenosi agencija RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, taj programski dokument, koji ima 47 stranica, "definiše glavne puteve razvoja za ceo spektar višestranih bilateralnih veza", kao i jasnu zajedničku viziju o hitnim pitanjima na međunarodnoj agendi.

Na razgovorima će biti reči i o energetici, trgovini i infrastrukturnim projektima, uključujući saradnju u okviru gasovoda "Snaga Sibira 2".

Ušakov je naveo da će Putin i Si Đinping detaljno razgovarati o projektu gasovoda "Snaga Sibira 2", koji je projekat za snabdevanje gasom iz zapadnosibirskih polja, preko Mongolije do Kine.

"Ova tema će biti razmotrena veoma detaljno, nalazi se na dnevnom redu i posvećeni smo ozbiljnoj diskusiji. Neću preterivati u pogledu toga šta će biti potpisano", rekao je Ušakov.

On je ocenio da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli „bez presedana visok nivo“ i da predstavljaju primer saradnje susednih država.

"Naše prijateljstvo nije usmereno ni protiv koga, već radimo u interesu mira i opšteg prosperiteta", poručio je on.

Prema podacima Kremlja, trgovinska razmena Rusije i Kine dostigla je skoro 240 milijardi dolara, dok je saradnja posebno ojačana u oblasti energetike i visokih tehnologija.

Kako je Ušakov istakao, odnosi između Rusije i Kine služe kao model kakvi bi trebalo da budu veze i saradnja između susednih država.

"Vredi napomenuti, naravno, da su spoljnopolitički stavovi naše dve zemlje u velikoj meri podudarni i bliski. Delimo mnoge stavove 100 odsto, što znači da su naši pristupi jednostavno identični", istakao je Ušakov.

Šefovi država će, takođe, učestvovati na ceremoniji otvaranja Rusko-kineskih godina obrazovanja (2026-2027) a nakon razgovora, planirano je potpisivanje Zajedničke izjave na najvišem nivou i niza bilateralnih međuvladinih, međuresornih i drugih dokumenata.

On je istakao da je poseta posvećena 25. godišnjici Sporazuma o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji između Rusije i Kine.

"Želeo bih da istaknem da ovo neće biti jedini susret naših lidera ove godine. Planirani su i drugi sastanci, uključujući i samit ŠOS-a u Biškeku, koji će biti održan od 31. avgusta do 1. septembra. Zatim, bilateralni kontakti su planirani na samitu BRIKS-a u Nju Delhiju 12. i 13. septembra, a potom na samitu APEK-a u Šenženu, Kina, 18. i 19. novembra", rekao je Ušakov novinarima, prenosi Sputnjik.

Ušakov je napomenuo i da ne postoji veza između Putinove posete Kini i činjenice da je američki predsednik Donald Tramp posetio Peking prošle nedelje, navodeći da je vreme posete ruskog lidera bilo unapred dogovoreno.

Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je uoči posete Kini da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo zasnovano na poverenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolarni svet.

"Redovne međusobne posete i održavanje rusko-kineskih pregovora na najvišem nivou su važan, neodvojivi deo naših zajedničkih napora da razvijemo čitav spektar odnosa između dve zemlje, otključamo njihov zaista neograničen potencijal", istakao je Putin.