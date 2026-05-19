Požar „Sendi“ izbio je u ponedeljak ujutru u Simi Valiju i brzo se proširio zbog jakih vetrova u tom području. Do sada je zahvatio oko 1.500 hektara, piše „Los Anđeles tajms“.

Zbog pretnje od daljeg širenja, izdata je naredba za evakuaciju za južni deo Simi Valija, dok su upozorenja na evakuaciju proširena na severni Tauzand Ouks i područja duž granice sa Los Anđelesom.

Prema poslednjim podacima, pod naredbom za evakuaciju je više od 28 hiljada ljudi.

Oko 500 vatrogasaca učestvuje u gašenju požara, uz pomoć helikoptera, buldožera i timova iz Los Anđelesa. Gradonačelnica Los Anđelesa Karen Bas rekla je da se požar još ne približava samom gradu, ali da su resursi spremni.

Guverner Kalifornije Gevin Njusom odobrio je federalnu pomoć za borbu protiv šumskih požara. Prema prognozi, vetar bi trebalo da oslabi tokom večeri i noći, što bi moglo pomoći vatrogascima.