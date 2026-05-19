Kina pozdravlja posetu ruskog predsednika Vladimira Putina tokom koje će ruski predsednik razgovarati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom o saradnji u različitim oblastima, kao i o regionalnim i međunarodnim pitanjima, izjavio je na današnjoj konferenciji za novinare portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun.

On je potvrdio da će tokom posete predsednika Putina dva predsednika razmeniti mišljenja o bilateralnoj saradnji u različitim oblastima, kao i o međunarodnim i regionalnim pitanjima od obostranog interesa, objavljeno je na sajtu kineskog ministarstva spoljnih poslova.

"Ovo će biti 25. poseta predsednika Putina Kini. Poslednjih godina, pod strateškim vođstvom predsednika Si Đinpinga i predsednika Putina, sveobuhvatno strateško partnerstvo između Kine i Rusije se razvijalo zdravo i stabilno, a saradnja u različitim oblastima se kontinuirano širi", rekao je Guo i ocenio da je to donelo opipljivu korist narodima Kine i Rusije i značajno doprinelo održavanju globalne strateške stabilnosti i međunarodne pravde.

On je podsetio da se ove godine obeležava 30. godišnjica uspostavljanja strateškog partnerstva između Kine i Rusije i 25. godišnjica potpisivanja Sporazuma o dobrosusedstvu i prijateljskoj saradnji između Kine i Rusije.

"Obe strane će iskoristiti ovu priliku da nastave da promovišu razvoj odnosa između Kine i Rusije na dubljem i višem nivou, unoseći više stabilnosti i pozitivne energije u svet", rekao je Guo.

Kako je najavljeno, Putin će u Peking doputovati 19. maja uveče, gde će ga dočekati kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji. Narednog dana na Trgu Tjenanmen biće organizovana svečana ceremonija dočeka uz vojni orkestar i počasnu gardu, nakon čega će uslediti razgovori sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom.

Ruska delegacija biće jedna od najbrojnijih poslednjih godina. U Peking putuju potpredsednici vlade, ministri, guvernerka Centralne banke Elvira Nabiulina, kao i čelnici najvećih ruskih kompanija, uključujući Rosnjeft, Rosatom i Gasprom, prenosi Sputnjik.

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovaraće sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, tokom zvanične posete Pekingu, o aktuelnim međunarodnim pitanjima u prijateljskom i iskrenom razgovoru uz čaj 20. maja, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

On je novinarima rekao da će Putin boraviti u zvaničnoj poseti Kini 19. i 20. maja, a da je poslednja tačka dnevnog reda važan razgovor dvojice lidera uz čaj, prenosi agencija RIA Novosti.

"Na sastanak, koji će se fokusirati na razmatranje aktuelnih pitanja na međunarodnoj agendi, pozvane su samo četiri osobe sa svake strane. Sva najhitnija pitanja trebalo bi da budu razmotrena na prijateljski i iskren način između dva lidera", kazao je Ušakov.

Putin se danas kineskim građanima uoči posete Pekingu obratio video-snimkom, umesto u članku u kineskim novinama, kako je ranije bio običaj.

Ruski predsednik poručio je da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo zasnovano na poverenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolarni svet.