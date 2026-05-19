Najmanje 131 smrtni slučaj zbog ebole prijavljen je u epidemiji koja je izbila u ​​Demokratskoj Republici Kongo, a sumnja se da je zaraženo više od 513 osoba, saopštili su danas lokalni zvaničnici. Portparol vlade DR Konga rekao je da se slučajevi ebole sada prijavljuju u više regiona, prenosi BBC.

Novi slučajevi ebole identifikovani su u mestu Njakunde u provinciji Ituri, Butembo u Severnom Kivuu i gradu Gomu. Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) saopštili su da su u Ugandi potvrđena dva slučaja i jedan smrtni slučaj, dok je Svetska zdravstvena organizacija proglasila međunarodnu vanrednu situaciju zbog izbijanja trenutnog soja ebole, koji izaziva virus Bundibugjo.

Među pacijentima kojima je potvrđena infekcija ebolom u Kongu je i američki lekar Piter Staford, i on će biti prebačen u Nemačku na lečenje.

Još najmanje šest Amerikanaca bilo je izloženo virusu ebole tokom epidemije u DR Kongu, a izvor je za zdravstveni sajt STAT rekao da američka vlada navodno želi da organizuje prevoz za malu grupu Amerikanaca u DR Kongu, do bezbedne lokacije za karantin.