Pitanje Bregzita ponovo je postalo jedna od glavnih linija podele u vrhu britanske Laburističke stranke, nakon što je Ves Striting, jedan od mogućih kandidata za naslednika Kira Starmera, izjavio da je izlazak Velike Britanije iz Evropske unije bio katastrofalna greška i poručio da budućnost zemlje vidi u Evropi, jednog dana ponovo u EU.

Prema pisanju britanskog „Spektatora”, Stritingova pozicija znači da bi, ukoliko bi postao premijer, nastojao da vrati Britaniju u evropski blok. List navodi da sličan pravac zastupa i Endi Bernam, gradonačelnik Mančestera, koji se takođe pominje kao mogući pretendent na Starmerovo mesto.

Bernam je, međutim, naknadno ublažio poruku, ističući da ne predlaže da Velika Britanija sada razmatra povratak u EU i da poštuje odluku donetu na referendumu. Kako je rekao, Bregzit je naneo štetu, ali bi novo otvaranje istih podela zemlju samo zadržalo u političkom ćorsokaku.

Ministarka kulture Liza Nendi oštro je odbacila ideju da se Laburistička stranka ponovo vrati staroj raspravi o članstvu u EU. Ona je ocenila da je takva tema daleko od onoga što ljudi traže, dodajući da zemlja ima ozbiljnije probleme u ekonomiji, stanovanju i javnim službama.

„Spektator” u analizi postavlja pitanje zbog čega bi Britanija težila povratku u organizaciju koju opisuje kao ekonomski i politički oslabljenu. List se poziva na izveštaj Marija Dragija o konkurentnosti EU iz 2024. godine, u kojem je navedeno da je Evropi potrebno između 750 i 800 milijardi evra dodatnih godišnjih investicija kako bi održala korak sa Sjedinjenim Državama i Kinom.

Dragijev izveštaj, pripremljen na zahtev Evropske komisije, postao je jedan od ključnih dokumenata u raspravi o ekonomskoj budućnosti Unije. U njemu se upozorava da EU mora da poveća investicije, ubrza industrijsku politiku i smanji zaostatak u odnosu na globalne konkurente.

Britanska rasprava o povratku u EU zato više nije samo pitanje odnosa prema Bregzitu, već i procene šta London zaista dobija ponovnim vezivanjem za Brisel. Za Stritinga i deo laburista, izlazak iz EU ostaje strateška greška koja je oslabila zemlju. Za njihove protivnike, povratak toj temi značio bi obnavljanje podela iz prethodne decenije, u trenutku kada se i sama Unija suočava sa ozbiljnim ekonomskim i političkim izazovima, prenosi Politika.

