Dva aviona tipa EA-18G Growler američke mornarice sudarila su se tokom aeromitinga na Vazduhoplovnoj bazi „Mauntin Hom“, u okviru događaja "Ganfajter skajz" (Gunfighter Skies).

Dva aviona pripadala su eskadrili VAQ-129 Vikings i, prema prvim informacijama, sudarila su se u letu pod okolnostima koje se još uvek istražuju.

Nakon sudara, oba aviona su pala na tlo, izazvavši snažnu eksploziju i gust oblak crnog dima koji je bio vidljiv iz velike udaljenosti.

Uprkos ozbiljnosti incidenta, sva četiri člana posade uspela su da se na vreme katapultiraju.

Kako se saznaje, svi članovi posada su u dobrom zdravstvenom stanju.

Vlasti su pokrenule istragu kako bi se utvrdili uzroci nesreće tokom aeromitinga, prenosi grčki poral Pronjuz.

