"Kuba nije pretnja", napisao je Dijaz-Kanel u objavi na X.

Komentari su usledili nakon izveštaja Aksiosa objavljenog u nedelju, pozivajući se na poverljive obaveštajne podatke, da je Kuba nabavila više od 300 dronova i da razvija planove da ih upotrebi za napad na američku pomorsku bazu u zalivu Gvantanamo, američke ratne brodove i Ki Vest na Floridi.

Ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez rekao je u posebnom saopštenju da Kuba, "kao i svaka nacija na svetu", ima pravo na legitimnu samoodbranu od spoljne agresije prema Povelji UN i međunarodnom pravu.

Kuba, komunistički neprijatelj Vašingtona generacijama, pod sve većim je pritiskom otkako su Sjedinjene Države prekinule snabdevanje energijom nakon hapšenja predsednika svog tadašnjeg saveznika Venecuele u januaru.

Gorivo je poslednjih nedelja nestajalo, a struja je često dostupna samo sat ili dva dnevno.