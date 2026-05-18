Kubaima apsolutno i legitimno pravo da se brani od vojne agresije SAD, upozorio je danas kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel, poručivši da bi svaki napad na ostrvo doveo do krvoprolića sa nesagledivim posledicama, prenosi Anadolija.

"Pretnje vojnom agresijom protiv Kube od strane najveće svetske sile dobro su poznate", napisao je Dijaz-Kanel na društvenoj mreži Iks (X). "Sama pretnja već predstavlja međunarodni zločin", dodao je.

Dijaz-Kanel je rekao da Kuba ne predstavlja pretnju nijednoj državi i da nema agresivne planove prema SAD ili bilo kojoj drugoj zemlji.

"Kuba, koja već trpi višedimenzionalnu agresiju Sjedinjenih Američkih Država, ima apsolutno i legitimno pravo da se brani od vojnog napada. Međutim, to se logično ili iskreno ne može koristiti kao izgovor za nametanje rata plemenitom kubanskom narodu", rekao je on.

Aksios objavio tvrdnje o kubanskim dronovima

Njegove izjave usledile su nekoliko sati nakon što je američki portal Aksios (Axios), pozivajući se na neproverene poverljive procene američkih obaveštajnih službi, objavio da je Kuba navodno nabavila više od 300 vojnih dronova i raspravljala o mogućim planovima njihove upotrebe protiv američkih ciljeva.

Među mogućim metama navode se američka pomorska baza u zalivu Gvantanamo, američki ratni brodovi i potencijalno Ki Vest na Floridi.

Prema izveštaju, američki zvaničnici ne veruju da Kuba predstavlja neposrednu pretnju, ali tvrde da američke obaveštajne informacije pokazuju kako Havana sve češće raspravlja o ratovanju dronovima i da je od Rusije tražila dodatne bespilotne letelice i vojnu opremu.

Kuba odbacila izveštaj

Kuba je odbacila Aksiosov izveštaj i optužila portal za širenje "kontradiktornih dezinformacija".

Kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez napisao je na mreži Iks (X) da američka vlada "iz dana u dan gradi lažni slučaj" kako bi opravdala "nemilosrdni ekonomski rat protiv kubanskog naroda i eventualnu vojnu agresiju".