Vlada Republike Srpske utvrdila je Predlog zakona o turizmu koji donosi velike promene za sve ljubitelje putovanja. Ključna novina je da će turistički vaučeri ubuduće biti dostupni i stranim državljanima, ali i građanima Federacije BiH.

Kako su saopštili iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, vaučere za odmor u Srpskoj moći će da koriste i građani Srbije, Hrvatske i Federacije BiH.

Cilj ove mere je dodatno unapređenje turizma i privlačenje većeg broja gostiju iz региона.

Novim Predlogom zakona o turizmu detaljnije se uređuje oblast rada turističkih agencija, a posebna pažnja posvećena je regulisanju organizovanja turističkih tura i rada udruženja.

Iz Ministarstva trgovine i turizma navode da su tokom javnih rasprava najveći broj primedbi imali upravo predstavnici turističkih agencija, koji su ukazivali na problem rada pojedinih udruženja koja su organizovala ture i vodila goste bez obaveze da budu deo turističkog sistema.

Prema novim pravilima, udruženja će ubuduće moći da vode isključivo osobe koje se nalaze na spisku njihovih članova, dok ostvarivanje profita kroz takve aktivnosti neće biti dozvoljeno.

Iz Vlade Republike Srpske objašnjavaju da je osnovni razlog za donošenje novog Zakona o turizmu potreba za potpunim i sistemskim uređenjem oblasti turizma u Republici Srpskoj, kako bi se stvorio moderan i podsticajan pravni okvir usklađen sa savremenim trendovima na globalnom turističkom tržištu.

Kako se navodi u saopštenju, prilikom izrade novog teksta Predloga zakona, Ministarstvo trgovine i turizma vodilo se potrebom da se na sveobuhvatan i precizan način uredi oblast turističkih agencija, kao i da se proširi krug korisnika turističkih vaučera i na strane državljane.

Cilj ovih izmena je ostvarivanje strateških ciljeva razvoja turizma Republike Srpske definisanih u Strategiji razvoja turizma i drugim planskim dokumentima iz ove oblasti.

Predlog zakona ima za cilj da objedini i zadrži sva ranija rešenja koja su se u praksi pokazala kao efikasna i korisna, što znači da se neće odustajati od modela koji su dali dobre rezultate, već će oni biti integrisani u novi zakonski okvir.

Na taj način obezbeđuje se kontinuitet pozitivnih praksi i izbegava nepotrebno eksperimentisanje sa već proverenim modelima u oblasti turizma.