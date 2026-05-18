Porodična tragedija koja je potresla Kruševac dobila je još bolniji epilog, kada je samo nekoliko dana nakon što je Aleksandar G. (22) brutalno ubijen u gradskom parku u naselju Bare, preminuo i njegov otac.

Prema rečima bliskih prijatelja i poznanika porodice, Aleksandrov otac se duže vreme borio sa teškom bolešću, ali ga je smrt sina potpuno dotukla.

- Borio se dugo, ali ovu tragediju nije mogao da izdrži. Umro je od tuge za detetom - kroz suze pričaju potreseni poznanici porodice za lokalni portal Central info.

Podsetimo, Aleksandar G. (22) ubijen je 8. maja u večernjim satima u gradskom parku. Prema tvrdnjama njegovih prijatelja, svemu je prethodio sukob zbog mobilnog telefona koji su mu, navodno, osumnjičeni prethodno uzeli.

Mnogi tvrde da Aleksandar nije poznavao napadače na način na koji se spekulisalo po društvenim mrežama, već da je ubijen ni kriv ni dužan.

- Uzeli su mu telefon iz auta, nisu hteli da ga vrate jer su ga prodali. Onda im je palo na pamet da sačekaju momka, prebili ga, pa im ni to nije bilo dosta nego su ga krvnički izboli. Momak je zbog svoje stvari izgubio život, ni kriv ni dužan - napisao je jedan od njegovih prijatelja.

Njegovi prijatelji oprostili su se od njega potresnim porukama na društvenim mrežama, govoreći za njega da je uvek bio pozitivan i nasmejan mladić.