Navijač slovačkog kluba „Spartak“ iz Trnave, Tomaš Čeman (22), poginuo je u Beogradu u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 28. jul 2011. godine, tokom jutarnjih časova, dok su navijači putovali autobusom ka utakmici. Tragedija se odigrala na auto-putu u blizini Beogradske arene, u smeru ka Nišu, kada je mladić nastradao pod izuzetno nesrećnim okolnostima.

Prema informacijama iz istrage i izjavama svedoka, Tomaš je u jednom trenutku tokom vožnje otvorio šiber na krovu autobusa i izvirio napolje. Dok je autobus prolazio ispod nadvožnjaka, mladić je udario glavom u betonsku konstrukciju mosta. Udarac je bio izuzetno jak i, kako se navodi, smrt je nastupila na licu mesta.

Svedoci iz autobusa opisali su da je sve trajalo veoma brzo i da niko od putnika nije stigao da reaguje. U trenutku nesreće, autobus se kretao u okviru kolone vozila koja je prevozila navijače na međunarodnu utakmicu, a prema njihovim rečima, atmosfera u vozilu je do tog trenutka bila uobičajena i bez incidenata.

Nakon udarca, vozač je odmah zaustavio autobus, a putnici su u šoku pokušali da pomognu mladiću. Ubrzo je pozvana hitna pomoć, ali su lekari po dolasku mogli samo da konstatuju smrt. Policija je obavila uviđaj na mestu nesreće i privremeno obustavila saobraćaj u tom delu auto-puta, dok su se stvarale i veće gužve zbog zaustavljenih vozila.

Prema nezvaničnim informacijama, Tomaš je bio deo grupe navijača koji su putovali u organizovanom prevozu ka stadionu gde je njihov klub trebalo da odigra utakmicu. Istraga se tada bazirala da se utvrde sve tačne okolnosti nesreće, uključujući i to kako je došlo do toga da putnik izađe kroz šiber tokom vožnje i da li su ispoštovane sve bezbednosne procedure u autobusu.

Ova tragedija potresla je navijačku grupu Spartaka iz Trnave, a na društvenim mrežama su se pojavile poruke saučešća i oproštaja od mladog navijača. Njegovo telo je nakon uviđaja prebačeno na obdukciju.