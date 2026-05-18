Kako napominje makedonski porta Plus info, na protestu su viđeni i učesnici sa takozvanog Kosova.

Tokom skupa dominirala su albanska obeležja, kao i zastave Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, dok, kako se navodi, nije bilo istaknuto nijedno makedonsko državno obeležje.

Okupljeni su se najpre skupili na ulazu u Skopsku čaršiju, nakon čega su prošetali ulicom Makedonija i trgom Makedonija, zadržali se ispred severnomakedonskog Ministarstva obrazovanja, a potom se preko Kamenog mosta vratili na početnu tačku protesta.

Na skupu su istaknuti brojni transparenti sa porukama "Studenti se ne predaju", "Ovaj jezik ima mučenike iza sebe", "Ne dirajte moju budućnost".

Ovo je drugi protest studenata Albanaca, zbog, kako navode organizatori, odbijanja zahteva da se pravosudni ispit polaže na albanskom jeziku.

Nekoliko sati pre protesta, premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski sastao se sa kopredsednicima koalicije "Vredi" Bilalom Kasamijem i Izetom Medžitijem, nakon čega je saopšteno da institucije rade na pronalaženju rešenja koje će biti usklađeno sa Ustavom i Zakonom o upotrebi jezika.