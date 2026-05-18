Najmanje pet osoba poginulo je danas, a sedam ih je ranjeno, kada je naoružani napadač otvorio vatru u blizini grada Mersina na jugu Turske, prenose turski mediji.

Prema navodima, osumnjičeni Metin O. (37) ubio je bivšu suprugu Arzu O. (32) vatrenim oružjem, nakon čega je pobegao automobilom.

Nakon toga je, kako se navodi, došao do restorana u naselju Kadeli u okrugu Tarsus, gde je iz vozila otvorio vatru na objekat, navodi CNN Turk.

Kako se navodi, napadač je najpre pucao u jednom restoranu, gde su ubijene najmanje dve osobe, dok su još dve žrtve stradale na drugim lokacijama.

Nakon napada, policija i žandarmerija pokrenule su opsežnu potragu za osumnjičenim, uz angažovanje kopnenih i vazdušnih jedinica.