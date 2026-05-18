Govoreći uoči sastanka ministara država članica EU zaduženih za razvoj u Briselu, Kalas je rekla da Unija mora da postane "više strateška" u načinu raspodele razvojne pomoći u uslovima pojačanog geopolitičkog rivalstva i sukoba.

"Ako partner podržava Rusiju ili Iran, onda moramo da prilagodimo naš angažman u tom slučaju", rekla je Kalas, piše Euraktiv.

Ona nije precizirala na koji način bi eventualne promene bile ugrađene u buduću politiku EU, ali je naglasila da je potrebno da se pronađe ravnoteže između nastavka pomoći i zaštite evropskih interesa.

"Ne radi se o potpunom povlačenju pomoći, već o tome da Evropa vodi računa i o sopstvenim interesima", rekla je Kalas.

Evropski komesar za razvoj Jozef Sikela izjavio je da bi prednost evropskih kompanija trebalo da bude sastavni deo buduće razvojne pomoći EU.

"U svetu u kojem su investicije, infrastruktura i lanci snabdevanja postali instrument moći, spoljna politika ne može da bude sentimentalna", rekao je Sikela.

Pojedini poslanici Evropskog parlamenta upozorili su da razvojna pomoć ne sme da se vezuje isključivo za interese evropskih kompanija i konkurentnost EU, nauštrb borbe protiv siromaštva.

Belgijski ministar spoljnih poslova Maksim Prevo upozorio je da EU ne sme da se povlači iz pomoći zemljama u razvoju u trenutku kada Sjedinjene Američke Države smanjuju međunarodnu pomoć.

"Evropa ne sme da ostavi prazninu koju bi drugi mogli da popune još pragmatičnijim i interesno vođenim pristupom", rekao je Prevo.

Kako pojašnjava Euraktiv, izjave dolaze u trenutku kada rukovodstvo EU priprema narednu fazu investicione strategije "Globalna kapija", vredne 300 milijardi evra, koja će biti deo novog sedmogodišnjeg budžeta Unije.

Kontroverze su, napominje evropski portal, izazvane projektom u Senegalu vrednim više od 320 miliona evra, koji finansira EU, a za koji se očekuje da bude dodeljen kompaniji povezanoj sa kineskom vladom, za koju je ranije utvrđeno da je prekršila evropska pravila o stranim subvencijama.