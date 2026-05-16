Velika tragedija pogodila je Veliku Britaniju nakon što je jedan vojnik poginuo tokom nastupa na Kraljevskoj smotri konja u Vindzoru, događaju kojem su prisustvovali i kralj Čarls III, vojvoda i vojvotkinja od Edinburga. Incident se dogodio pred brojnim posetiocima i pripadnicima kraljevske porodice, a vest o smrti vojnika duboko je potresla britanski dvor.

Prema informacijama britanskih vlasti i organizatora događaja, pripadnik jedinice Kraljevih trupa – Kraljevske konjičke artiljerije pao je sa konja dok je napuštao hipodrom u Vindzoru, u grofoviji Berkšir.

Lekarske ekipe odmah su reagovale i pokušale da spasu vojnika, ali je on, nažalost, preminuo na licu mesta usled teških povreda zadobijenih prilikom pada.

Policija je saopštila da se smrt tretira kao nerazjašnjena, ali da za sada nema sumnjivih okolnosti.

Kralj Čarls duboko potresen tragedijom

Kako je saopštio portparol Bakingemske palate, kralj Čarls III bio je „duboko uznemiren i ožalošćen“ kada je naknadno obavešten o smrti vojnika.

Prema navodima palate, kralj i ostali članovi kraljevske porodice bili su prisutni u areni u trenutku incidenta, ali nisu odmah znali koliko je situacija ozbiljna.

- Kralj je bio duboko uznemiren i tužan kada je naknadno saznao za smrt pripadnika jedinice i stupiće u kontakt sa porodicom kako bi izrazio lično saučešće - rekao je portparol Bakingemske palate.

Dodaje se da su misli i saučešće cele kraljevske porodice upućeni porodici nastradalog vojnika i njegovim saborcima.

Kralju su se nakon tragedije pridružili vojvoda i vojvotkinja od Edinburga dok su razgovarali sa pripadnicima jedinice Kraljevih trupa.

Smotra se nastavlja bez nastupa jedinice

Uprkos tragediji, organizatori su saopštili da će Kraljevska smotra konja u Vindzoru biti nastavljena prema planu, ali bez nastupa jedinice Kraljevih trupa – Kraljevske konjičke artiljerije.

Direktorka događaja iz kompanije HPower, Džo Pek, izrazila je saučešće porodici stradalog vojnika i istakla da je cela organizacija pogođena tragedijom.

Istovremeno, britanske vlasti i vojni istražni organi pokrenuli su istragu kako bi se utvrdilo kako je došlo do nesreće.

- Sarađujemo sa Ministarstvom odbrane, Odeljenjem za istragu vojnih nesreća i organizatorima događaja kako bismo prikupili što više informacija i utvrdili kako je došlo do ove tragedije - rekao je Majkl Lobenberg.

Vest o smrti vojnika izazvala je veliki odjek u britanskoj javnosti, dok društvene mreže preplavljuju poruke saučešća i podrške porodici nastradalog pripadnika kraljevske jedinice.