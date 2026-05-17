Blokader, dramaturg Ivan Lalić, tokom gostovanja na blokaderskoj TV "Nova S" u nekoliko navrata govorio je hrvatskim jezikom.

Lalić se prešaltao na hrvatski jezik, te je tako u emisiji izgovorio:

"Ili kako decu, je l' tako, INSTRUIRAM kako da se ponašaju", zatim:

"Da, nama jesu uzor te vrednosti koje mi kroz naše projekte PREZENTIRAMO sada i u Novom Pazaru. Ako bih rekao, U BITI se vi bavite time, jer čime biste se drugim bavi."

"Mislim, interesantna je USPOREDBA. E sad, naravno, U BITI to nije loša ideja." - rekao je blokader Lalić što možete i čuti u snimku ispod:

Njegov način izražavanja postao je tema komentarisanja na mrežama, gde su gledaoci iznosili oprečne stavove o tome.