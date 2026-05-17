Ide policajac ulicom i naiđe na plavušu.

 Plicajac: Gde si ti krenula? Daj ličnu kartu.  

Plavuša: Nemam.  Policajac: Imaš li pasoš?    

Plavuša: Nemam.

 Policajac: Pa imaš li nešto lično za identifikaciju?  

Plavuša: Evo, imam ogledalce.