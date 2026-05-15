Nova vlast u Mađarskoj povukla je jedan od prvih velikih političkih poteza nakon izbora. Lider stranke Tisa Peter Mađar najavio je ukidanje vanrednog stanja koje je u zemlji bilo na snazi godinama, poručivši da se Mađarska konačno „vraća normalnosti“.

Odluka dolazi nakon što je parlament usvojio zakon kojim se veliki deo vanrednih uredbi prenosi u redovno zakonodavstvo, čime se formalno zatvara period posebnih ovlašćenja izvršne vlasti.

Vanredno stanje u Mađarskoj uveo je bivši premijer Viktor Orban 24. maja 2022. godine, pozivajući se na rat u Ukrajini i bezbednosnu krizu izazvanu sukobom između Rusije i Ukrajine.

Od tada je parlament više puta produžavao posebna ovlašćenja vlade, a poslednje produženje usvojeno je krajem 2025. godine do maja 2026.

Prema podacima iz nacionalne pravne baze, tokom tog perioda doneto je više od 170 vladinih dekreta koji su bili povezani sa vanrednim stanjem i krizom izazvanom ratom u Ukrajini.

„Posle šest godina vraćamo se normalnosti“

Peter Mađar, čija je stranka Tisa pobedila na izborima 12. aprila, ocenio je da je vreme da država izađe iz režima stalnih kriznih mera.

– Vraćamo se normalnosti – poručio je Mađar nakon usvajanja zakona u parlamentu.

Njegova odluka tumači se i kao simboličan prekid sa dugogodišnjom politikom Viktora Orbana, koji je tokom prethodnih godina više puta koristio vanredna ovlašćenja zbog migrantske krize, pandemije koronavirusa i rata u Ukrajini.

Analitičari ocenjuju da nova vlast pokušava da pošalje signal domaćoj i evropskoj javnosti da Mađarska ulazi u novu političku fazu.

Šta ostaje na snazi

Iako se vanredno stanje formalno ukida, deo mera ipak ostaje privremeno aktivan.

Novi zakon zadržava do 30. novembra određene olakšice za poljoprivrednike pogođene sušom, mrazom i krizom u stočarstvu.

Predviđen je i nastavak moratorijuma na otplatu kredita za poljoprivrednike pogođene posledicama bolesti slinavke i šapa, i to sve do juna 2027. godine.

Vlada smatra da bi naglo ukidanje svih mera moglo izazvati dodatni pritisak na poljoprivredni sektor i ruralnu ekonomiju.

Šta dalje sledi za Mađarsku

Ukidanje vanrednog stanja moglo bi da označi početak ozbiljnijih političkih promena u Mađarskoj posle dugogodišnje dominacije Viktora Orbana.

Evropska unija prethodnih godina često je kritikovala Budimpeštu zbog koncentracije vlasti i širokih izvršnih ovlašćenja tokom kriznih perioda.

Sada ostaje da se vidi da li će nova administracija Petra Mađara zaista promeniti politički kurs zemlje ili će deo dosadašnjeg sistema ostati na snazi kroz nove zakone.