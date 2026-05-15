Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je prva rečenica najnovijeg iranskog predloga „neprihvatljiva“, tvrdeći da je Iran promenio svoj stav u vezi sa svojim nuklearnim programom.

-Prva rečenica je bila „neprihvatljiva rečenica, jer su se u potpunosti složili da nema nuklearnog programa, a ako imaju bilo kakav nuklearni materijal bilo koje vrste, ja ne čitam dalje - rekao je on, dodajući da nije zadovoljan „nivoom garancija“ koji dobija od Irana.

On je rekao da je Iran pristao da se odrekne svog „nuklearnog praha“ – misleći na obogaćeni uranijum – ali da su se „zatim predomislili“, dodajući da veruje da će na kraju ipak pristati na to.

U međuvremenu, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je danas da pitanje obogaćivanja uranijuma „trenutno nije na dnevnom redu razgovora ili pregovora“, ali da će biti razmatrano u kasnijim fazama, prema poluzvaničnoj novinskoj agenciji Tasnim.

Iran poriče da ima nameru da razvije nuklearno oružje, ali do sada odbija da se odrekne svojih zaliha obogaćenog uranijuma.

Na pitanje da li je kineski predsednik Si Đinping preduzeo bilo kakve obaveze da izvrši pritisak na Iran u vezi sa ponovnim otvaranjem Ormuskog moreuza, Tramp je rekao „ne treba nam usluga“, ali da bi „možda morali da uradimo malo posla na čišćenju situacije“.

„Imali smo neki jednomesečni prekid vatre, ako tako možete da ga nazovete, ali imamo blokadu koja je toliko efikasna, zato smo i napravili prekid vatre.“

Ovo dolazi nakon što je Tramp juče napisao (u petak ujutru po pekinškom vremenu) da će njegova vojna kampanja protiv Irana „biti nastavljena!“, što ukazuje da i dalje ozbiljno razmatra nastavak napada usred krhkog prekida vatre, piše CNN.

