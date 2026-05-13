- Ovo je fundamentalno važno pitanje za Slovačku. Ukidanje prava veta u EU na fundamentalna pitanja bio bi početak kraja zajednice - istakao je Fico.

Fico je rekao da Slovačka podržava proces prijema novih zemalja u Evropsku uniju, ali samo ako ispunjavaju sve uslove za države-kandidate, prenosi Sputnjik.

Takođe je izrazio zabrinutost, jer smatra da je nepravedan pristup Brisela prema Srbiji, koja je spremna da postane članica evropske zajednice.

Podsetimo, Fico je 8. maja doputovao u Moskvu gde je položio venac na Grob nepoznatog junaka u blizini Kremlja i rekao da je on svojevrsna „crna ovca“ u stadu Evropske unije.

„U Evropskoj uniji uvek postoje neke crne ovce. Dakle, ja pripadam tom jatu. To kažem svuda, tako da nemam problem da to kažem i ovde - protiv sam jedinstvenog, obavezujućeg mišljenja. Ovaj pristup je veoma pogrešan“, rekao je šef slovačke vlade.

„Nisam imao apsolutno nikakvih problema da dođem na proslavu. Drago mi je što ću sutra imati priliku da razgovaram sa gospodinom predsednikom Putinom. Takođe želim da mu postavim nekoliko pitanja i prenesem neke poruke. Mnogi evropski političari su bili zainteresovani za ovo putovanje“, rekao je između ostalog, Fico.

Prethodno je slovački premijer je otkrio da ga u Briselu javno kritikuju zbog sastanaka sa ruskim predsednikom, ali da je situacija u stvarnosti nešto drugačija.

"Sastajem se sa Putinom i svi me kritikuju, a nakon što se vratim nakon susreta s njim, svi me po toaletima u Briselu pitaju šta je rekao", izjavio je on na sastanku sa studentima u Ružomberoku.

Slovački premijer se zapitao zašto onda Brisel sam ne bi vodio dijalog sa Moskvom.

