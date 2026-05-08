Ovogodišnja Parada pobede u Moskvi biće održana u potpuno drugačijoj atmosferi nego prethodnih decenija, a mnogi ocenjuju da Kremlj pokušava da prikrije koliko je situacija ozbiljna usred rata u Ukrajini i rastućih bezbednosnih pretnji.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da ove godine na Crvenom trgu neće biti prikazana teška vojna tehnika, dok će izostati i veliki broj stranih lidera koji su nekada redovno dolazili na obeležavanje Dana pobede.

Moskva bez tenkova i velikih gostiju

Nekadašnja demonstracija vojne moći Rusije sada će biti znatno skromnija.

Na paradi 9. maja neće biti tenkova, raketnih sistema ni drugih vojnih vozila, a izostaće i kadeti koji su ranijih godina činili važan deo ceremonije.

Kremlj je ovakav format objasnio „trenutnom operativnom situacijom“, prenosi Evronjuz.

U vreme boljih odnosa sa Zapadom na paradi su prisustvovali američki predsednici, evropski lideri i brojni državnici iz sveta.

Među gostima 1995. bili su Bil Klinton, Džon Mejdžor i Žan Kretjen, dok je 2005. godine u Moskvu stigao i Džordž Buš zajedno sa liderima Francuske i Nemačke.

Angela Merkel prisustvovala je paradi 2010. godine, ali se nakon aneksije Krima i početka rata u Ukrajini lista gostiju drastično smanjila.

Najkraći spisak gostiju u modernoj istoriji

Prema dostupnim informacijama, ove godine na Crvenom trgu očekuju se samo predsednik Laosa Tonglun Sisulit i malezijski vrhovni vladar sultan Ibrahim.

Iako je Kremlj tvrdio da će doći i slovački premijer Robert Fico, on je kasnije potvrdio da ne planira dolazak.

Njegov zamenik ministra spoljnih poslova Rastislav Čovanec izjavio je da bi Fico eventualno mogao da prenese Vladimiru Putinu poruke Volodimira Zelenskog, što je u Moskvi izazvalo dodatnu nervozu.

Dolazak su potvrdili i predstavnici Abhazije i Južne Osetije, teritorija koje je Rusija podržala nakon sukoba sa Gruzijom 2008. godine.

Kao i ranijih godina, prisutan će biti i beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko, dok će iz Republike Srpske stići delegacija predvođena Miloradom Dodikom.

Kremlj: „Nismo nikoga ni zvali“

Suočen sa gotovo praznim tribinama, Kremlj sada tvrdi da strane lidere zapravo nije ni pozivao.

Pomoćnik Vladimira Putina Jurij Ušakov izjavio je da ove godine pozivnice nisu ni slate.

– Za razliku od prošle godine, namerno nismo pozivali strane goste – rekao je Ušakov.

Posebno je odjeknula odluka jermenskog premijera Nikola Pašinjana da ne dođe u Moskvu, i to nakon što je u Jerevanu ugostio brojne evropske lidere i Volodimira Zelenskog.

Moskva je zbog toga pozvala jermenskog ambasadora na razgovor, dok je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova optužila Jermeniju da pruža platformu „teroristi“.

Strah od napada i potpuna kontrola medija

Bezbednosna situacija dodatno je podigla tenzije pred 9. maj.

Ruske vlasti uvele su stroga internet ograničenja, dok su stranim medijima opozvane prethodno izdate akreditacije.

Pristup događaju imaće uglavnom ruski državni mediji, a prema navodima ruskih Telegram kanala čak bi i televizijski prenos parade mogao biti emitovan sa vremenskim zakašnjenjem zbog straha od mogućih incidenata.

Nakon što je Moskva odbila ukrajinski predlog o primirju, Kijev je upozorio da će na ruske napade odgovoriti „istom merom“.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova čak je pozvalo strane diplomatske misije da evakuišu deo osoblja iz Kijeva zbog mogućeg „osvetničkog udara“.

Zelenski poslao zagonetnu poruku

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ga pojedine zemlje kontaktirale u vezi sa dolaskom svojih zvaničnika na paradu u Moskvi.

– Čudna želja… ovih dana. Ne preporučujemo to – rekao je Zelenski, ne objašnjavajući šta bi moglo da se dogodi 9. maja.