Premijer Slovačke Robert Fico očekuje da će evropski političari uskoro početi da ga zovu kako bi se raspitali o njegovim razgovorima sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi.

„Vrednost sastanaka koje imam sa Zelenskim ili predsednikom Putinom je u tome što dobijamo važne informacije. Već za minut će (evropski političari) zvati: ‘Šta je rekao Putin? Šta je rekao Putin?’ A ja ću im reći: ‘Pa idite tamo i razgovarajte s njim. Mi smo mala zemlja, Slovačka je mala zemlja koja štiti svoje nacionalne interese’“, rekao je Fico na konferenciji za novinare.

Fico je, zajedno sa drugim stranim liderima, doputovao u Moskvu na obeležavanje 81. godišnjice pobede u Velikom otadzbinskom ratu, gde je imao sastanak sa ruskim predsednikom.