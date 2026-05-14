Deklaracija o „otpriznavanju“ tzv. Kosova, koju je usvojila SO Zeta, nema pravno dejstvo, ali bi mogla imati ozbiljne političke posledice po odnose unutar koalicije NSD-a i DNP-a.

Lider DNP-a Milan Knežević ranije je najavio da će ista inicijativa biti pokrenuta u svim opštinama gde je ta partija deo vlasti, poručujući da će upravo odnos NSD-a prema toj temi pokazati budućnost njihove saradnje.

Jedna od opština u kojoj bi se mogla otvoriti rasprava jesu Pljevlja, a predsednik opštine Dario Vraneš tvrdi da među partnerima nema nesuglasica.

„Naša koalicija je čvrsta, imamo odlične odnose ovde na lokalu. Radimo dosta zajedno, sarađujemo odlično. Ovde smo kao beton“, kazao je Vraneš za „Dan“.

Knežević je upozorio da bi eventualno odbijanje NSD-a da podrži inicijativu značilo i kraj dugogodišnje koalicije „Za budućnost Crne Gore“. On očekuje podršku i premijera Milojka Spajića, a ukoliko ona izostane, smatra da bi lider NSD-a Andrija Mandić trebalo da napusti Vladu.

Ipak, iz NSD-a stižu opreznije poruke. Poslanik te partije Dejan Đurović poručio je da neće otvarati identitetska pitanja bez sigurne parlamentarne većine.

„Ne želimo da dođemo u situaciju da nas preglasaju u parlamentu i da se sve završi negativno“, rekao je Đurović.

Dodatne spekulacije o odnosima unutar koalicije izazvalo je i formiranje novog odborničkog kluba „DNP Boka“ u Herceg Novom, iako iz DNP-a tvrde da cilj nije politički sukob, već efikasniji rad lokalne uprave.

Bonus video: