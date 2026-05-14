Nakon što je Skupština opštine Zeta usvojila Deklaraciju o poništenju priznanja tzv. Kosova na svojoj teritoriji, predsednik DNP-a Milan Knežević poručio je da očekuje da i druge opštine u kojima Srbi dominantno vrše vlast donesu slične odluke.

Knežević smatra da je reč o „velikom iskoraku za Crnu Goru“, navodeći da je cilj da se kroz institucionalni pritisak dođe do povlačenja priznanja tzv. Kosova i na državnom nivou.

„Mi nismo imali nikad više Srba u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i sada je prilika da to potvrdimo i delom. Nije dovoljno da samo na svadbama dižemo tri prsta i pevamo o Kosovu i Metohiji“, rekao je Knežević.

On je dodao da očekuje da deklaraciju usvoje i opštine poput Berana, Pljevalja, Nikšića, Herceg Novog, Andrijevice, Kotora i Tivta, nakon čega bi, kako kaže, usledila rezolucija u Skupštini Crne Gore.

Knežević je ocenio da je odluka iz 2008. godine bila „najsramnija odluka Crne Gore“, ističući da se većina građana tada protivila priznanju tzv. Kosova.

Govoreći o značaju Zete, lider DNP-a naveo je da upravo od nje „počinje spiranje sramote sa crnogorskog obraza“, podsećajući na istorijsku i duhovnu povezanost Crne Gore sa Kosovom i Metohijom.

