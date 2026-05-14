Sa Venerom kao glavnim kosmičkim uticajem, nije čudo što se mnogi od nas osećaju dovoljno voljeno da taj osećaj podele i sa drugima.

Tokom direktnog hoda Venere, tri horoskopska znaka otkrivaju koliko život postaje bolji kada u potpunosti volimo sebe.

Rak

Univerzum vam se osmehuje 14. maja, uglavnom zato što ste u stanju da vidite da niste tako loši. Zapravo, prilično ste neverovatni!

Od rođenja nas često uče da ne govorimo lepe stvari o sebi iz straha da ne ispadnemo egoistični. Međutim, vi ste naučili da je ljubav prema sebi ključ za zdrav i srećan život. U redu je biti ponosan na sebe. Zapravo, trebalo bi da budete.

Lako je voleti sebe jer niste na ovom svetu da radite bilo šta manje od toga. Direktni hod Venere ističe vaše najvoljenije osobine, a pošto im ne stojite na putu, svet ih može voleti zajedno sa vama.

Vaga



Veoma je lako da vas ljudi vole. Postoji nešto u vama što je prirodno šarmantno. Tokom Venere u direktnom hodu u četvrtak, osećate se dobro u svojoj koži, što još više olakšava drugima da vas cene.

Niste stidljivi, ali ni nametljivi. Jednostavno ste autentični, i pošto ste tako magnetski privlačni, ljudi žele da budu u vašem okruženju. Ne mogu da odole.

Osim toga, veoma ste srdačni prema gotovo svima. Ta prijateljska priroda čini vas još pristupačnijima. U četvrtak ste veoma cenjeni. Ljubav i povezanost su moćne stvari i čine vaš život mnogo boljim.

Lav

U četvrtak ste u centru pažnje,а to veoma volite. Tokom direktnog hoda Venere, vaša razigranost je ključ i vaše radosti i radosti ljudi oko vas. Vi ste osoba koja lako razbija tenziju, jer stvari ne shvatate tako ozbiljno kao mnogi drugi.

Prirodni ste kada treba nasmejati ljude. To je uglavnom zato što ne tražite ništa zauzvrat. Vaša velikodušna priroda pokazuje drugima da ste bezbedno mesto za oslonac.

To što ne predstavljate pretnju čini vas veoma privlačnim ljudima upravo sada. Topli ste i ljubazni. Energija Venere zaista izvlači najbolje iz vas i pomaže vam da postanete najvoljenija verzija sebe 14. maja, piše Your tango.