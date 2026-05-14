Obaveštavamo medije i javnost da je na društvenoj mreži „X“ aktivan korisnički profil koji neovlašćeno koristi ime i logotip izložbe Ekspa 2027 Beograd.

Kompanija EXPO 2027 d.o.o. nema zvaničan korisnički profil na mreži „X“, niti upravlja bilo kojim drugim nalogom na toj platformi.

Obavešteni smo da je na mreži „X“ otvorena debata u kojoj učestvuje lažni profil „Ekspo2027 Beograd“ (@expo_belgrade), a koja uključuje pojedine političke aktere i odnosi se na dnevno-političke teme koje nemaju nikakve veze sa zvaničnim programom i aktivnostima izložbe Ekspo 2027.

Ovim putem posebno ističemo da Ekspo 2027 ni na koji način ne učestvuje u političkim dešavanjima, niti zauzima stavove o dnevno-političkim pitanjima. Reč je o međunarodnoj specijalizovanoj izložbi koja se organizuje u skladu sa principima međunarodne saradnje, dijaloga i neutralnosti.

Navedeni profil prijavljen je mreži „X“ zbog zloupotrebe identiteta i neovlašćenog korišćenja vizuelnog identiteta Ekspo 2027, te očekujemo njegovo uklanjanje u najkraćem roku.

