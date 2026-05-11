Sjedinjene Američke Države značajno su povećale broj izviđačkih vojnih letova u blizini Kube od početka februara, pri čemu je registrovano najmanje 25 misija mornarice i vazduhoplovstva, pokazuju podaci sa javno dostupnih platformi za praćenje letova, navodi CNN.

Prema analizi podataka sa platforme Flajtradar24, letovi se uglavnom odvijaju u blizini Havane i Santjaga de Kube, dok su pojedini avioni dolazili i na oko 64 kilometra od kubanske obale.

U operacijama su korišćeni izviđački avioni "P-8A Posejdon", specijalizovani za nadzor i izviđanje, zatim "RC-135V Rivet Džoint" za prikupljanje elektronskih i signalnih obaveštajnih podataka, kao i bespilotne letelice "MQ-4C Triton" za izviđačke misije.

Ono što se, prema navodima CNN-a, ističe jeste naglo povećanje aktivnosti, s obzirom na to da su ovakvi javno vidljivi letovi u ovom području do februara bili retki, kao i njihov vremenski okvir koji se poklapa sa zaoštravanjem američke politike prema Kubi.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u tom periodu pojačao je kritike na račun Havane, uključujući i najave o "slobodnoj Havani" i uvođenje novih mera pritiska, među kojima je i blokada isporuka nafte. Američka administracija potom je proširila režim sankcija, uz ocenu da Kuba predstavlja "pretnju po nacionalnu bezbednost" SAD.

Kubanske vlasti su odbacile takve tvrdnje, navodeći da ne predstavljaju opasnost po Sjedinjene Američke Države, ali su istovremeno poručile da su spremne na pregovore, uz upozorenje da bi u slučaju napada pružile oružani otpor.

Slični obrasci, kako napominje CNN, primećeni su i ranije- pojačana retorika američke administracije često je bila praćena povećanjem izviđačkih letova uoči vojnih operacija u Venecueli i Iranu.

U slučaju Venecuele, SAD su ranije optužile svrgnutog predsednika te zemlje Nikolasa Madura za više teških krivičnih dela, nakon čega su usledile vojne aktivnosti.

Slična situacija zabeležena je i u Iranu, gde su američki izviđački avioni i dronovi intenzivno nadgledali obalu pre zajedničkih napada SAD i Izraela.

Od početka 2025. godine, američki izviđački avioni prisutni su i u zonama Ukrajine, Korejskog poluostrva i duž zapadne granice Rusije, pokazuju podaci sa platformi za praćenje letova.