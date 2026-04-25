Američki Senat glasaće sledeće sedmice o predlogu demokrata da se spreči američki predsednik Donald Tramp da pokrene napad na Kubu, rekli su danas pomoćnici Senata.

Oni su naveli da tačno vreme glasanja još nije objavljeno, ali da se očekuje pre 1. maja, preneo je Rojters. Demokratski senatori Tim Kejn, Adam Šif i Ruben Galjego predstavili su prošlog meseca predlog rezolucije o ratnim ovlašćenjima za Kubu.

Prema pravilima Senata, republikanski lideri u Senatu moraju da dozvole da se predlog rezolucije stavi na glasanje.

- Predsednikovo zveckanje oružjem prema Kubi jasno pokazuje gde su mu sledeće nišani - naveo je Šif kada je rezolucija predstavljena.

Tramp je naredio napade američkih snaga na Venecuelu i hapšenje predsednika te zemlje Nikolasa Madura, kao i napade na Iran od 28. februara, sve bez odobrenja Kongresa.

Tramp je rekao da je Kuba sledeća, dok je hvalio američku vojnu akciju u Venecueli i Iranu.

Nije precizirao šta planira da uradi na Kubi, ali je često govorio da veruje da je kubanska vlada na ivici kolapsa.

Ograničenje se ne odnosi na kratkoročne operacije

Demokrate su pokušale i više puta nisu uspele da i u Senatu i u Predstavničkom domu primoraju Trampa da zaustavi vojnu akciju i dobije odobrenje Kongresa pre nego što pokrene vojne operacije.

Republikanci, koji imaju tesnu većinu i u Senatu i u Predstavničkom domu, gotovo jednoglasno su glasali za blokiranje rezolucija demokrata.

Prema američkom Ustavu, Kongres, a ne predsednik, može da objavi rat, a to ograničenje se ne odnosi na kratkoročne operacije ili na suzbijanje neposredne pretnje.

Bela kuca je saopštila da su Trampove akcije u okviru njegovih prava kao vrhovnog komandanta da zaštiti SAD naređivanjem ograničenih vojnih operacija.Republikanci u Kongresu optužuju demokrate da su podneli rezolucije samo da bi napali Trampa.