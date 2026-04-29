Republikanska većina u američkom Senatu odbacila je predlog demokrata kojim bi se predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obavezao da dobije odobrenje Kongresa pre bilo kakvog pojačavanja mera protiv Kube, uključujući ekonomsku blokadu i moguće vojne akcije.

Predlog je odbijen sa 51 glasom "protiv" i 47 "za", a republikanci su izneli tvrdnju da Sjedinjene Američke Države nisu u otvorenom vojnom sukobu sa Kubom, pa dodatna ograničenja nisu potrebna, preneo je ABC.

Demokrate su pokušale da iskoriste Zakon o ratnim ovlašćenjima SAD iz 1973. kako bi ograničile predsednička ovlašćenja u spoljnim intervencijama, tvrdeći da američke mere već predstavljaju oblik neprijateljstva prema Kubi.

Predlog je posebno ciljao aktuelnu američku politiku prema Kubi, koja uključuje sankcije i pritisak na vlast u Havani, dok Trampova administracija poručuje da želi promene u oblasti ljudskih prava i ekonomskih reformi.

Senatori podeljeni po partijskim linijama ocenili su da bi usvajanje rezolucije moglo da oslabi izvršnu vlast u kriznim spoljnopolitičkim situacijama, dok demokrate upozoravaju da se time smanjuje kontrola Kongresa nad odlukama o upotrebi sile.

