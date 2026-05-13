Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministra finansija Siniša Mali danas je imao važan sastanak na temu izgradnje beogradskog metroa.

Nakon sastanka, Mali se oglasio na društvenoj mreži Instagram gde je građanima saopštio detalje.

-Važan sastanak na temu izgradnje beogradskog metroa, sa glavnim akterima koji rade na tom projektu. Naš grad očekuju velike pozitivne promene i veoma sam srećan zbog toga jer će koristi od metroa najviše osetiti naši građani.



Vizija Beograda u budućnosti sa boljom saobraćajnom infrastrukturom sada dobija realne obrise: dve TBM mašine, “krtice”, završene su u Kini, testiraju se i u Beograd stižu krajem septembra, dok će deo opreme krenuti ka Srbiji već ovog leta.



Uporedo sa razvojem metro sistema, radimo i na novoj železničkoj vezi između Zemun polja, aerodroma „Nikola Tesla” i kompleksa Ekspo, kao i na nabavci novih vozova i modernizaciji celokupnog saobraćajnog sistema u tom delu grada.



Moj fokus je trenutno usmeren u dva pravca – intenzivirane su pripreme za Ekspo, ali i realizaciju velikih saobraćajnih i infrastrukturnih projekata, kao što je metro, koji će oblikovati razvoj Beograda u narednim decenijama.



Želim da građani Srbije budu ponosni na svoju prestonicu i da Beograd postane grad boljeg kvaliteta života i novih mogućnosti za mlade generacije koje dolaze - poručio je Siniša Mali.