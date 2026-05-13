Policija je objavila snimke iz helikoptera koji je od juče skenirao područje kamerom sa termovizijom, u zoni gde je nestao Toma Aleksandru Zerestea, star pet godina, iz Sebeša de Žos. Na snimcima se vidi dete kako sedi na proplanku na šumovitoj padini.

Nakon što je su ga pripadnici Generalnog inspektorata za vazduhoplovstvo (IGAv) danas oko 13.30 časova po lokalnom vremenu uočili iz vazduha, mobilisani su timovi za potragu, a nakon 40 minuta spasioci su stigli do njega i izvukli ga. Dečak je pronađen živ nakon što je proveo dve noći u divljini.

„Maloletnik je lociran uz pomoć termovizijske kamere iz helikoptera“, saopštili su predstavnici Generalnog inspektorata za vazduhoplovstvo (IGAv) i dodali da je dečakovo stanje stabilno.

Naveli su da je dečaku na licu mesta pružena medicinska pomoć i da će biti prevezen u bolnicu radi daljeg lečenja i pružanja medicinske nege.

U ponedeljak, Aleksandru je, dok je bio sa ocem u oblasti izvan naselja Sebešu de Žos, poznatoj kao „Ruska“, krenuo u nepoznatom pravcu i nije se vratio. Otac deteta je pozvao hitnu službu 112 oko 18 časova.

Dečak je tražen tri dana. U utorak je u akciju uključeno više od 450 ljudi: policajci, žandarmi, vatrogasci, vojska, gorski spasioci, volonteri, kao i timovi sa psima tragačima. Policija Sibija navela je da je pretražena površina od oko 15 km², kroz aktivnosti u šumama i teško pristupačnim područjima van naselja. Takođe, timovi na terenu imali su podršku iz vazduha od strane IGAv-a.

„U skladu sa procedurom u ovakvim situacijama, izvršen je uviđaj na licu mesta, kako u domu osobe koja je predmet nestanka, tako i na mestu gde je poslednji put viđena, a kriminalistički stručnjaci su prikupili dokaze u okviru istrage. U 22:00 poslata je treća RO-Alert poruka o nestanku deteta, koja je sadržala njegov opis“, saopštila je policija u utorak.

Danas su potrage nastavljene istim snagama i proširene su na planinsko područje Sebeša de Žos, piše rumunski portal Libertatea.

Otac deteta je molio ljude da pomognu: „Još uvek ga možemo pronaći živog“

„Dragi prijatelji, dragi građani, imam veliku molbu za vas. Hajde u što većem broju da nam pomognete… Ja nisam izgubio nadu da još uvek možemo pronaći Aleksa živog… Molim vas, dođite u što većem broju…“, poručio je Toma Zerestea u video poruci na Fejsbuku.