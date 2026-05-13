Rušenje objekata u praksi često deluje kao jednostavan građevinski zahvat, međutim zakonski okvir jasno propisuje da se takvi radovi ne mogu izvoditi proizvoljno. Pre nego što se započne bilo kakvo uklanjanje kuće, pomoćnog objekta ili drugog građevinskog zdanja, obavezno je sprovesti propisanu proceduru i pribaviti odgovarajuće odobrenje nadležnih organa.

Osnovni dokument koji se u tom procesu traži jeste projekat za uklanjanje objekta. On predstavlja tehnički i bezbednosni plan rušenja, u kojem se definišu način izvođenja radova, mere zaštite, kao i način očuvanja stabilnosti okolnih objekata i infrastrukture. Bez ovog dokumenta nije moguće dobiti rešenje za uklanjanje.

Nadležne institucije izdaju rešenje o uklanjanju objekta ili njegovog dela nakon što se preda kompletna dokumentacija, a zakonski rok za odlučivanje je najčešće do osam dana. U praksi, ovo znači da se rušenje može započeti tek nakon formalnog odobrenja, a ne na osnovu lične procene vlasnika.

Pravni stručnjaci upozoravaju da izvođenje radova bez dozvole predstavlja direktno kršenje Zakona o planiranju i izgradnji. Takvo postupanje povlači značajne novčane kazne koje se razlikuju u zavisnosti od toga da li je u pitanju fizičko lice, preduzetnik ili privredno društvo.

Kazne za pravna lica mogu dostići iznose od nekoliko stotina hiljada do čak milion dinara, dok su za preduzetnike predviđeni niži, ali i dalje visoki iznosi. Pored novčanih sankcija, građevinska inspekcija ima pravo da obustavi radove i pokrene dodatne prekršajne postupke, što dodatno usporava i komplikuje ceo proces.

U praksi se često dešava da građani rušenje ne doživljavaju kao formalni građevinski zahvat, već kao jednostavno uklanjanje starog objekta. Zbog toga se radovi ponekad započinju bez prijave, posebno kada se ne planira nova gradnja na istoj lokaciji. Međutim, inspekcijski nadzor ili prijava komšija najčešće dovode do utvrđivanja nepravilnosti i prekida radova.

Kada se procedura ispoštuje, rušenje kuće se sprovodi u jasno definisanim fazama. Prvi korak je isključivanje objekta sa svih komunalnih mreža, uključujući struju, vodu, gas i grejanje, uz obavezno bezbedno obezbeđivanje instalacija. Nakon toga se uklanja nameštaj, oprema i svi unutrašnji elementi koji nisu deo konstrukcije.

Sledeći korak podrazumeva postavljanje zaštitnih i potpornih konstrukcija, nakon čega počinje fazno rušenje. Najpre se uklanjaju krov i krovna konstrukcija, zatim fasadni elementi, stolarija i vrata, dok se na kraju uklanjaju noseći zidovi, osnovna konstrukcija i temelji.

Trajanje radova zavisi od veličine i tipa objekta, kao i od pristupačnosti terena i raspoložive mehanizacije. Manji pomoćni objekti mogu biti uklonjeni u roku od nekoliko dana, dok rušenje većih zgrada, kao što su škole ili bolnice, može trajati i nekoliko nedelja.

Cena rušenja varira u zavisnosti od složenosti posla, vrste materijala i količine otpada. U proseku se kreće u rasponu od nekoliko desetina evra po kvadratnom metru, dok ukupni troškovi za objekat srednje veličine mogu dostići i nekoliko hiljada evra, naročito kada se uračuna odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada.

Dodatno se naplaćuje i uklanjanje specifičnih materijala, poput gipsanih pregrada, koje zahtevaju precizniji rad i drugačiji način obrade. Najskuplji za uklanjanje obično su kompleksni panelni sistemi i armirane konstrukcije.

Nakon rušenja sledi faza uklanjanja i odvoza šuta. Građevinski otpad se transportuje na za to predviđene deponije, gde se deo materijala dalje reciklira i ponovo koristi u građevinskoj industriji. Beton se najčešće prerađuje za podloge i temelje, metal se može neograničeno reciklirati, dok se staklo i drvo koriste u različitim industrijskim procesima.

Po završetku svih radova potrebno je angažovati ovlašćenog geometra i podneti zahtev za brisanje objekta iz katastarske evidencije, što predstavlja završni administrativni korak u celom procesu. Ova procedura je posebno važna ako se na istoj parceli planira nova gradnja, piše Kurir.