Rumunska predstavnica na ovogodišnjoj Evroviziji, Aleksandra Čapitanesku, našla se u centru velikog skandala zbog pesme "Choke Me", koja je izazvala burne reakcije aktivista, stručnjaka i dela javnosti.

Kritičari upozoravaju da tekst numere može doprineti normalizaciji opasnih obrazaca ponašanja među mladima, dok pevačica odlučno odbacuje optužbe i tvrdi da je reč o umetničkom izrazu koji govori o emotivnom pritisku.

Posebnu pažnju pred početak Evrovizije izazvali su stihovi poput "teško je disat", "želim da me daviš", "neka mi pluća eksplodiraju", kao i često ponavljanje fraze "choke me" ("guši me").

Zbog toga su reagovale organizacije koje se bave prevencijom nasilja, upozoravajući na moguće posledice koje ovakve poruke mogu imati na mladu publiku.

Profesorka prava Kler Mekglin ocenila je da izbor ove pesme i njena promocija na velikoj evropskoj sceni predstavljaju "neodgovornu normalizaciju opasne prakse" koja, kako navodi, olako dovodi u rizik živote mladih žena.

Ona je ukazala i na medicinska istraživanja prema kojima učestalo seksualno gušenje može izazvati ozbiljna oštećenja mozga.

Zabrinutost deli i jedna norveška zdravstvena radnica, koja smatra da autori pesme "svesno i opasno koriste trendove normalizovane kroz kulturu intimnih filmova" kako bi privukli pažnju publike.

Uprkos brojnim kritikama, pobednica rumunskog izdanja takmičenja "The Voice", Aleksandra, negira da njena pesma promoviše nasilje.

Kako objašnjava, numera zapravo "govori o emocionalnom pritisku, nesigurnosti i osećaju gušenja pod teretom emocija":

Deo publike stao je u odbranu pevačice, navodeći da umetnost mora imati pravo na slobodu izražavanja i simboliku, bez pogrešnog tumačenja svake poruke.

Iako su se u javnosti pojavili zahtevi za diskvalifikaciju Rumunije sa Evrovizije, za sada nema zvaničnih informacija da će rumunska numera biti predmet istrage ili eventualnih organizacionih sankcija.

