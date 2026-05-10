Na Dan Evrope, liderka opozicione stranke „SOS Rumunija“ Dijana Šošoaka objavila je video na kojem ona i njene pristalice cepaju zastavu EU.

Ona je izjavila da zemlja treba da slavi Dan nezavisnosti, a ne Dan Evrope.

- Ne bi trebalo da slavimo Dan Evrope, već Dan nezavisnosti Rumunije. Ljudi moraju da znaju šta treba da slave: ne slavimo prljavštinu Dana Evrope; hajde da slavimo svoje stvari - objavila je Šošoaka na društvenim mrežama.

Šošoake je izrazila ogorčenje zbog toga što njeni sunarodnici poštuju Evropu, koja, kako je rekla, „gazi njenu zemlju nogama“. Umesto toga, predložila je da se obeležava Dan nezavisnosti sopstvene države, prenosi ruska agencija RIA novosti.

Predložila je da proslave Dan nezavisnosti sopstvene zemlje. Kako je političarka objasnila na društvenim mrežama, organizovanjem ovog protesta „želela je da povrati svoju Rumuniju“.

Zemlje EU slave Dan Evrope 9. maja. Na ovaj datum 1950. godine, francuski ministar spoljnih poslova Robert Šuman izdao je deklaraciju kojom su ujedinile čelične industrije Francuske i Nemačke , postavljajući temelje za prvu Evropsku zajednicu, koja je postala prototip Evropske unije, piše ruska agencija.

