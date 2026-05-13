Pravila života u rijaliti programu "Elita" su godinama unazad jasno definisana i poznata svim takmičarima. Iako se od učesnika očekuje strogo poštovanje dogovora, svako kršenje ovih pravila se momentalno i oštro sankcioniše od strane Velikog šefa, na šta se produkcija odlučila i ovoga puta.

Najnoviji učesnici koji su se našli na udaru zbog nepoštovanja obaveza su Maja Marinković i Asmin Durdžić.

Naime, Veliki šef je morao hitno da reaguje i izrekne im kazne zbog njihovog ponašanja u Beloj kući. Razlog za ovu hitnu sankciju je taj što Maja i Asmin nisu prisustvovali "Igri istine".

Prisustvo i aktivno učestvovanje u "Igri istine" predstavlja strogu obavezu za sve učesnike ovog šou programa, bez izuzetaka. Zbog njihovog neopravdanog odsustva sa ovog važnog zadatka, Veliki šef je doneo brzu odluku o kažnjavanju, čime je još jednom stavio do znanja svim stanarima Bele kuće da se izbegavanje obaveza i kršenje osnovnih pravila igre neće tolerisati.

