Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nedavno u Batrovcima da su pred građanima uskoro odlučujući, odsudni izbori za budućnost Srbije, na kojima se, kako je istakao, donosi odluka hoćemo li u budućnost ili u prošlost.

"Hoćemo li da vratimo vlast u ruke onima koji su zemlju uništili, 12 godina su je razarali, onima koji su po komadu ili na kilo mesa prodavali Srbina Haškom tribunalu, onima koji su razorili našu privredu i otpustili 550.000 ljudi, zatvorili sve naše fabrike,narod postajao siromašniji, a oni sve bogatiji. Hoćemo li da im damo to pravo da nam opet učine i još pri tome da se obračunavaju sa svima onima koji su od njih bili bolji i uspešniji", rekao je Vučić.

Istakao je da se na izborima donosi odluka da li će se vlast vratiti u ruke onih koji nisu u Srbiji izgradili nijednu bolnicu, auto-put, prugu niti tehnološki park ili će Srbija ići u budućnost.

"Daću sve od sebe da pomognem svojim saradnicima, da pomognem svima vama da Srbija nastavi put u budućnost, da nastavi da se razvija", naveo je Vučić.

Istakao je da smo godinu i po dana trpeli teror, maltretiranje, šikaniranje, napade na građane, napade na sve one koji drugačije misle od onih koji su umislili da su Bogom dani, da nam drže prilike makar i u onome o čemu ne znaju ništa.

Vučić je dodao da je tako bilo moguće čuti mišljenja da deca od 18 ili 19 godina bolje znaju od onih koji su tri puta školovaniji i stariji i da bi sve bolje učinili od njih.

"Lepo to govori o energiji, o entuzijazmu, o ambiciji. Nije sasvim realno. Ali mi moramo da brinemo o toj deci. Moramo pre svega da im pružimo dobro obrazovanje, dobro školovanje. Moramo da im pomognemo da nauče sve stvari, a onda će umeti i bolje da cene svoje roditelje, svoje bake i deke koji su ovu zemlju izgradili. Pa kad tek vidiš kako su radili oni koji su zemlju izgradili, nauči od njih, pa onda kaži da možeš bolje i da možeš više", rekao je Vučić.

Predsednik je naveo i da Međunarodni monetarni fond za Srbiju u narednoj godini predviđa najvišu stopu rasta u celoj Evropi.

"Neko je morao vredno da radi i neko je morao vredno da gradi da bismo došli u tu poziciju i to imamo zahvaljujući vama, poštovani građani", poručio je Vučić.

Dodao je da očekuje ubedljivu izbornu pobedu u opštini Šid.

"Nije dovoljna pobeda od 45, 50 i 55 odsto, samo 60 plus dolazi u obzir", istakao je Vučić.

Građanima je zahvalio na podršci i ljubavi prema Srbiji u teškim danima kroz koje smo prolazili.

"Vama, kojima je uvek država bila najvažnija, beskrajno hvala. Hvala vam što volite Šid, hvala vam što volite Srem, hvala vam što volite Srbiju. Ja vas beskrajno volim. I da ih pobedimo ubedljivije nego ikada, da im pokažemo koliko volimo Srbiju i koliko brzo hoćemo u budućnost", rekao je Vučić.

Potvrda učešća SAD na Ekspu veliko proznanje za Srbiju

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je danas imao otvoren razgovor sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog Stejt departmenta Sarom Rodžers o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće SAD na Ekspu predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni.

"Posebno nas raduje potvrđeno učešće SAD na specijalizovanoj međunarodnoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu što predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni", naveo je Vučić na svom Instagram nalogu buducnostsrbijeav.

On je ukazao da će Ekspo 2027 biti najveći međunarodni događaj u modernoj istoriji Srbije i "prilika da svetu predstavimo modernu, uspešnu i otvorenu zemlju, spremnu da dodatno razvija partnerstva i jača svoju ekonomsku i političku poziciju".

"Verujem da će Beograd tokom EXPO 2027 poslati snažnu sliku Srbije kao države stabilnosti, razvoja i novih mogućnosti", naveo je Vučić.

Istakao je da ove godine obeležavamo i 145 godina odnosa Srbije i SAD, što, kako je rekao, predstavlja važan temelj za dalje jačanje partnerstva i političkog dijaloga.

"Ekonomska saradnja naših zemalja nastavlja da raste, uz sve veći broj američkih kompanija koje investiraju u Srbiju, posebno u oblastima infrastrukture, energetike i novih tehnologija. Istovremeno, raste i trgovinska razmena, što potvrđuje da Srbija postaje sve značajniji partner SAD u regionu", rekao je Vučić.

Dodao je da Srbija ostaje otvorena za dalju saradnju sa američkim partnerima, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije i novih investicija, uz cilj da nastavimo da gradimo modernu, stabilnu i ekonomski snažnu Srbiju.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije i komesarka za Ekspo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova SAD Sara B. Rodžers i direktor kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić potpisali su ranije danas Ugovor o učešću SAD na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine, prenosi Tanjug.

