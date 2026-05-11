Ovaj neočekivani manevar se pre svega u geopolitičkim krugovima percipira kao signal da je buduća koalicija spremna da obezbedi prolazak brodova kroz ovaj strateški tesnac. Ali, u mirnodopska vremena, pišu Novosti.

Francski brod se trenutno sve više približava se vodama u kojima se vode ratne operacije. Ovo strateško pomeranje prevazilazi čisto operativnu dimenziju. "Šarl de Gol" je uključen da bi "pokazao kredibilitet Francuske", kako je to nedavno istakao premijer ove zemlje Sebastijan Lekorni. Objašnjavajući premeštanje broda, on je naglasio nameru Francuske da pokaže težinu u upravljanju krizom i zaštiti slobodnu plovidbu u zoni ključnoj za svetsku trgovinu energentima.

Prema njegovim rečima, blokada moreuza od strane iranske Revolucionarne iranske garde predstavlja sredstvo geopolitičkog pritiska na svetsku ekonomiju.

- Geopolitika je ušla u rezervoare automobila Francuza i to će potrajati – istakao je Lekorni.

Francusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je grupa oko nosača aviona "Šarl de Gol" prošla kroz Suecki kanal i potom krenula ka jugu Crvenog mora i Adenskom zalivu. Time se ovaj brod znatno približio Ormuskom moreuzu, strateškoj tački kroz koju inače prolazi gotovo petina svetske potrošnje nafte i gde je od početka sukoba u regionu pomorski saobraćaj ozbiljno poremećen.



To je dovelo do naglog rasta cena i osiguranja i blokade hiljada trgovačkih brodova i samim tim značajnog povećanja cena benzina na pumpama. Pre premeštanja ka Crvenom moru, "Šarl de Gol" je bio raspoređen u blizini Kipra, gde je Pariz pojačao vojno prisustvo nakon prvih iranskih napada na pojedine zemlje Persijskog zaliva.

Garantuje stratešku nezavisnost

Francuski nosač aviona raspolaže veoma moćnim vojnim kapacitetima. Njegovu grupu čine lovci tipa "rafal", avioni za rano osmatranje "hokaj", fregate za pratnju i nuklearna podmornica. Francuske vlasti podsećaju da ova udarna grupa omogućava brzo reagovanje na više kriznih područja i garantuje stratešku nezavisnost zemlje.

U Parizu insistiraju na tome da nosač aviona ne učestvuje direktno u američkim ofanzivnim operacijama protiv Irana. Zvanično objašnjenje je da Francuska želi da bude spremna za brzo reagovanje ukoliko bude formirana međunarodna misija za obezbeđivanje plovidbe i ponovno uspostavljanje trgovačkog saobraćaja. Francuska i Velika Britanija već nekoliko nedelja rade na formiranju pomorske koalicije koja bi omogućila postepeni povratak bezbedne plovidbe u regionu. U političkim i vojnim razgovorima oko ove inicijative do sada je učestvovalo više od pedeset država.

Za francuske vlasti, raspoređivanje nosača "Šarl de Gol" predstavlja i diplomatsku poruku upućenu istovremeno i Vašingtonu i Teheranu. Pariz želi da se predstavi kao sila sposobna da razgovara sa obe strane, uz očuvanje sopstvene vojne autonomije. Više analitičara ipak naglašava izrazito simbolični karakter ovog poteza, dok američka mornarica održava blokadu oko iranskih luka.

Američki predsednik Donald Tramp je prethodno u više navrata tražio direktnije angažovanje francuskog nosača aviona u operacijama na Bliskom istoku, ali je Pariz to odbio, ističući da ne učestvuje u aktuelnim ratnim operacijama. Američki predsednik nije krio razočaranje zbog francuske uzdržanosti i odbijanja da se nosač potpuno uključi u američke ofanzivne operacije protiv Irana. Ali, Francuska, kao i druge evropske zemlje, odbija da bude produžena ruka američke politike.