Predlog ruskog predsednika Vladimira Putina da se bivši nemački kancelar Gerhard Šreder imenuje za posrednika u mogućim pregovorima između Rusije i Evropske unije izazvao je žestoku debatu u Evropi, prema rečima pres-sekretara Kremlja Dmitrija Peskova.

- Među Evropljanima se trenutno vodi prava burna diskusija, neki kažu da ideja zaslužuje pažnju, drugi kažu da ne zaslužuje - rekao je portparol Kremlja za RIA Novosti.

Peskov je napomenuo da Moskva nije dobila odgovor iz Evrope u vezi sa kandidaturom bivšeg nemačkog kancelara za pregovarača sa EU.

Ranije je Putin imenovao Šredera kao preferiranog pregovarača za dijalog sa EU.

Istovremeno, šef države je napomenuo da zapadne zemlje nisu bez inteligentnih ljudi koji razumeju suštinu događaja koji se odvijaju u svetu.