"Otuda i curenje informacija da nemačka vlada neće podržati kandidaturu Gerharda Šredera za moguće pregovore s Rusijom, kao i bezrezervna podrška neonacistima u Ukrajini, podignuta na nivo 'strateškog partnerstva', te planovi militarizacije i stvaranja 'najjače armije u Evropi'. Pre bi se moglo reći da Nemačka pretenduje da ponovo stekne status glavne pretnje evropskoj bezbednosti", naglasio je on.

Kako je napomneuo Slucki, istorijske paralele u Mercovoj retorici prosto blješte.

Istovremeno, nastavio je on, nemački kancelar ima drskosti da ispoljava autoritarne ambicije i preti "ozbiljnim razgovorom" slovačkom premijeru Robertu Ficu zbog njegove posete Moskvi povodom Dana pobede i susreta sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

"Merc, kao i Zelenski, ne želi mir u Ukrajini. Upravo oni danas ostaju prepreka okončanju sukoba zbog sopstvenih samoživih interesa. Radi očuvanja vlasti, ljudi poput Makrona i Merca su spremni da čitavu Evropu pretvore u jednu veliku metu", podvukao je Slucki.

U međuvremenu, istakao je, političare zemalja EU valja podsetiti da je upravo Putin predlagao inicijativu za formiranje nove arhitekture evroazijske bezbednosti.

"Rešavanje ukrajinskog sukoba bi trebalo da postane početak obnove, a ne kraj mira na evropskom kontinentu", poručio je predsednik Komiteta Državne dume za međunarodne poslove.