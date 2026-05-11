Kompanija je prvi put posle gotovo 70 godina odlučila da obustavi isplatu dividende akcionarima, što je izazvalo snažnu reakciju tržišta i dodatno uzdrmalo poverenje investitora.

Akcije Whirlpoola oštro pale nakon objave

Kako prenosi Blic Biznis, akcije Whirlpoola su nakon ove vesti tokom trgovanja pale za više od 20 odsto, dok je do kraja dana pad ublažen. U poslednjih pet godina vrednost kompanije na berzi smanjena je za više od 80 procenata.

Uprava je saopštila da kompanija više nema dovoljno novčanih sredstava da istovremeno servisira dugove i nastavi sa isplatom dividendi, koja je decenijama važila za jedan od glavnih razloga zbog kojih su investitori držali akcije ovog proizvođača.

Kupce očekuju nova poskupljenja bele tehnike

Whirlpool je istovremeno najavio i dodatna poskupljenja svojih proizvoda. Veš mašine, sušilice, frižideri i šporeti već su poskupeli tokom ove godine, a nova povećanja cena očekuju se tokom leta.

Generalni direktor Marc Bitzer poručio je da je cilj kompanije da poveća profitabilnost i smanji zaduženost, kako bi se u budućnosti stvorili uslovi za povratak dividende.

Pritisak konkurencije i slabija potražnja

Kompanija se suočava sa sve jačom konkurencijom proizvođača kao što su Samsung Electronics i LG Electronics, ali i sa slabijom potražnjom potrošača zbog rasta troškova života.

Organska neto prodaja Whirlpoola u prvom kvartalu pala je za šest odsto, dok je kompanija umesto očekivane dobiti prijavila gubitak po akciji. Sve to pokazuje da je nekadašnji industrijski gigant pod ozbiljnim finansijskim pritiskom.

Kompanija računa na oporavak

Uprkos problemima, Whirlpool najavljuje nova ulaganja i veruje da bi zaštitne carine u SAD mogle da pomognu domaćim proizvođačima. Ipak, investitori ostaju oprezni, a naredni meseci biće ključni za oporavak jednog od najpoznatijih svetskih proizvođača kućnih aparata.