"Do sada je prijavljeno devet slučajeva hantavirusa, od čega je sedam potvrđeno u ovom talasu epidemije. Ovaj broj je za jedan veći od broja u prethodnoj verziji izveštaja. Najnoviji slučaj je potvrđen u Francuskoj", navodi se u saopštenju SZO, prenosi Skaj njuz.

Francuska ministarka zdravlja Stefani Rist izjavila je ranije danas da se jedna žena leči u bolnici i da joj se stanje pogoršalo nakon povratka sa Tenerifa i pozitivnog testa na virus. Rist je naglasila da su 22 francuska državljanina identifikovana kao kontakti i da će biti u izolaciji.

Skaj njuz ukazuje da ovaj broj ne uključuje podatke o zaraženima navedene u sinoćnom izveštaju američkih zdravstvenih zvaničnika, prema kojima je jedan Amerikanac imao "blago pozitivan" test na virus, ali bez simptoma infekcije.

Ta osoba je bila među 17 Amerikanaca koji su bili na brodu "MV Hondius" i jutros se vratili u SAD.

Španska vlada i Svetska zdravstvena organizacija (SZO) planiraju da danas završe iskrcavanje svih putnika sa kruzera "Hondius", nakon izbijanja hantavirusa na tom brodu tokom njegovog putovanja preko Južnog Atlantika.

Sa odlaskom dve grupe ljudi sa kruzera koji će leteti za Holandiju i Australiju, očekuje se da će brod isplotiviti za Roterdam sa približno 30 ljudi na brodu, gde će kruzer biti dezinfikovan, prenosi agencija EFE.

Španski putnici sa kruzera proveli su noć u Vojnoj bolnici Gomez Ulja bez prijavljenjih simptoma, a kasnije će biti sprovedeni u karantin gde će njihovo stanje biti pažljivo praćeno.

Kako mediji prenose, poslednji letovi sa aerodroma Tenerife Jug su danas popodne, među kojima je jedan iz Australije sa šest, a drugi iz Holandije sa 18 putnika.

Nakon ovih polazaka, 34 člana posade ostaće na brodu, koji će stati da napuni gorivo i nastaviti putovanje ka holandskoj luci Roterdam. Do danas, ukupno 94 putnika sa broda "Hondius" je evakuisano u svoje zemlje porekla, a za danas je planirano evakuisanje još 24 putnika.

Prema poslednjih informacijama, objavljeno je sedam letova koji prevoze ljude iz osam različitih zemalja, saopštila je španska ministarka zdravlja Monika Garsija na konferenciji za novinare zajedno sa španskim ministrom unutrašnjih poslova Fernandom Grande Marlaskom, ministrom teritorijalne politike Anhelom Viktorom Toresom i generalnim direktorom SZO Tedrosom Adhanomom Gebrejesusom.

Žena iz Španije koja je bila u kontaktu sa jednim od preminulih putnika, hospitalizovana u Alikanteu, stavljena je u karantin nakon što su dva testa bila negativna na hantavirus. PCR test koji je sproveden na stanovnici Barselone koja je u karantinu u tom gradu takođe je bio negativan i ona će biti u karantinu između tri i šest nedelja.

Među 26 putnika na brodu bilo je osam holandskih državljana, kao i ljudi iz Indije, Nemačke, Argentine, Belgije, Grčke, Portugala, Ukrajine, Gvatemale, Filipina i Crne Gore, saopštilo je holandsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Tri osobe preminule

Tri osobe su preminule od početka epidemije, a petoro ljudi koji su ranije napustili brod zaraženo je hantavirusom. Hantavirus se najčešće prenosi kontaktom sa urinom ili izmetom zaraženih glodara, ali se u retkim slučajevima može preneti i među ljudima.

Simptomi se obično javljaju između jedne i osam nedelja nakon izlaganja.