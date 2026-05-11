Američki putnik, evakuisan sa kruzera "MV Hondius" na kojem je zabeleženo nekoliko slučajeva hantavirusa, testiran je pozitivno, a jedan francuski državljanin razvio je simptome patogena na odvojenom letu.

Jedan od 17 američkih putnika pozitivan je na hantavirus, ali ne pokazuje nikakve simptome, saopštilil su američki zdravstveni zvaničnici u nedelju uveče, prenosi AP.

Ranije, jedan od pet francuskih putnika razvio je simptome na letu nazad, a ostali putnici su u strogoj izolaciji do daljneg, saopštio je francuski premijer Sebastijan Lekorni i dodao da će četiri putnika biti uskoro testirano.

Putnici u Britaniji u karantinu

Japansko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je japanski državljanin stigao u Britaniju čarter letom koji je organizovala britanska vlada i da će biti pod zdravstvenim nadzorom britanskih vlasti do 45 dana. U Velikoj Britaniji, vlasti su saopštile da će putnici biti hospitalizovani 72 sata u karantinu, nakon čega sledi šest nedelja samoizolacije.

Poljska: Jedna osoba pod sanitarnim nadzorom zbog hantavirusa

Jedna osoba poljskog porekla za koju se sumnja da je bila u kontaktu sa putnicima kruzera MV Hondius pogođenim hantavirusom, stavljena je pod epidemiološki nazdor i za sada ne pokazuje simptome, saopštila je Glavna sanitarna inspekcija Poljske u okviru praćenja koje sprovodi od 2. maja.

Dan pre dolaska broda na Tenerife, glavni sanitarni inspektor dr Pavel Gžesiovski izjavio je za Poljsku novinsku agenciju (PAP) da se poljski državljanin nalazi pod sanitarnim nadzorom van Poljske i da za sada ne pokazuje simptome bolesti.

Troje mrtvih, više zaraženih

Među 26 putnika na brodu bilo je osam holandskih državljana, kao i ljudi iz Indije, Nemačke, Argentine, Belgije, Grčke, Portugala, Ukrajine, Gvatemale, Filipina i Crne Gore, saopštilo je holandsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Tri osobe su preminule od početka epidemije, a pet ljudi koji su ranije napustili brod zaraženo je hantavirusom.

Hantavirus se najčešće prenosi kontaktom sa urinom ili izmetom zaraženih glodara, ali se retkim slučajevima može da se prenose i među ljudima. Simptomi se obično javljaju između jedne i osam nedelja nakon izlaganja.

