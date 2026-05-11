Predsednici Narodne Republike Kine i Sjedinjenih Američkih Država razmeniće mišljenja o bilateralnim vezama, svetskom miru i razvoju tokom predsetojećeg susreta u Pekingu, rekao je danas portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Guo Điakun.

"Predsednik Narodne Republike Kine Si će imati detaljnu razmenu mišljenja sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Trampom o glavnim pitanjima koja se tiču odnosa Narodne Republike Kine i Sjedinjenih Američkih Država, kao i svetskog mira i razvoja", rekao je Guo, prenosi kineski Global tajms.

Guo je dao ove komentare kao odgovor na pitanje novinara o organizacionim uslovima posete i očekivanjima Narodne Republike Kine.

Prema njegovim rečima, diplomatija šefa države igra nezamenljivu ulogu u pružanju strateškog vođstva za odnose Narodne Republike Kine i Sjedinjenih Američkih Država.

Kako je navedeno, Narodna Republika Kina je spremna da sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama, u duhu jednakosti, poštovanja i uzajamne koristi, kako bi proširila saradnju, upravljala razlikama i unela više stabilnosti i sigurnosti u svet obeležen turbulencijama i transformacijama.

Narodna Republika Kina je saopštila da će predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp boraviti u zvaničnoj poseti toj zemlji od 13. do 15. maja, prenela je ranije državna novinska agencija Sinhua.

Ranije su visoki američki zvaničnici za Blumberg izjavili da bi Tramp trebalo tokom sastanka sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom u Pekingu da pokrene pitanje kineskog odnosa prema Iranu, kao i teme veštačke inteligencije, trgovine i energetike, i retkim zemnim metalima.

Poseta predsednika Sjedinjenih Američkih Država Narodnoj Republici Kini dolazi u trenutku koji je izuzetno nezgodan za njega. U ovom trenutku Sjednijene Američke Države se suočavaju sa problemom nerazrešenog sukoba sa Iranom I gomilom unutrašnjih I spoljnih političkih problema. NATO je na ivici raspada, a zemlje EU nisu zadovoljne kako ih tretira administracija Donalda Trampa.

Sve ovo daje veliku prednost Narodnoj Republici Kini u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako će se pregovori završiti nije zahvalno predviđati ali je već sada očigledno da će sa američke strane biti mnogi ustupci.