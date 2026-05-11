Rusija je navodno izgradila novu podmornicu "Habarovsk", koja predstavlja hibridni dizajn dve najveće postojeće ruske podmorničke platforme.

Prema detaljnoj analizi pomorskog stručnjaka Hi Sutona za portal "Naval News", podmornica je gotovo u potpunosti optimizovana za nošenje strateškog nuklearnog oružja "Posejdon", podvodnog drona sposobnog za nanošenje katastrofalne štete na interkontinentalnom dometu.

Time je navodno stvoren hibrid koji kombinuje strukturne elemente podmornice s balističkim raketama klase "Borej" i specijalne podmornice "Belgorod", prve ruske podmornice prilagođene za nošenje "Posejdona".

Iako su obe 'matične' podmornice među najvećima na svetu, "Habarovsk" je nešto kraći jer mu nedostaju središnji delovi.

Na "Borejima" taj prostor služi za lansirne cevi interkontinentalnih balističkih raketa "Bulava", dok ga "Belgorod" koristi za pristajanje dubokoronećih podmornica.

Uprkos tome, reč je o masivnom plovilu. Satelitski snimci i analiza otvorenih izvora procenjuju da je dugačko oko 135 metara i široko 13,5 metara.

Prednji deo podmornice gotovo u potpunosti sledi konfiguraciju "Belgoroda".

Uključuje lansirne sisteme za šest "Posejdona" smeštenih u dva poplavljena bočna hangara duž pramca.

Ti se odeljci pune kroz masivne prednje otvore koji izgledaju poput prevelikih torpednih cevi. Između njih nalazi se manji odeljak za konvencionalna teška torpeda, ali analitičari ističu da je klasična borbena sposobnost podmornice potpuno sporedna u odnosu na njenu primarnu misiju nošenje "Posejdona".

Unutrašnji raspored podseća na sovjetske podmornice s krstarećim raketama iz doba Hladnog rata.

Suton pretpostavlja da podmornica ima dvostruki trup ili unutrašnju strukturu 'dvostrukog mehura' kako bi se maksimalizovao prostor oko velikih lansirnih sistema "Posejdona".

"Posejdon", navodno prvi put predstavljen u Putinovu govoru o stanju nacije 2018, dizajniran je za napad na obalne ciljeve.

Ruski mediji ga opisuju kao oružje sposobno da izazove radioaktivni cunami koji bi kontaminirao velika područja i učinio ih neupotrebljivim decenijama.

Putin nije otkrio lokaciju testa niti dodatne tehničke detalje, piše Independent.

Kremlju bliski mediji, kako je pisao "Euronews", tvrde pak, da je "Posejdon" dizajniran za brzinu do 200 kilometara na sat.

Poznat u NATO-u kao "Kanyon", a pre u Moskvi kao "Status-6", dug je 20 metara, obima 1,8 metara i težak 100 tona, prema ruskim medijima.

Moskva tvrdi da zbog nuklearne energije koja daje neograničen domet, brzina i dubina otežavaju njegovo lociranje.

"Posejdon" je jedno od šest novih oružja, nazvanih "super oružje", koje je ruski predsednik spomenuo u svom govoru o stanju nacije 2018. godine.

Otkad je 2018. godine najavio šest oružja, uključujući "Posejdon" i "Burevestnik", Putin je arsenal opisao kao odgovor na američku strategiju izgradnje raketnog odbrambenog štita.

Krajem oktobra 2025. Moskva je objavila da je prvi put uspešno testirala nuklearni pogonski sistem "Posejdona" na moru. Prototip je navodno radio pod vodom koristeći vlastitu kompaktnu nuklearnu elektranu nakon lansiranja s podmornice, preneo je Večernji list.

(Večernji list)