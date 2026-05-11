Dok se predstavljaju kao navodni borci za "slobodu i demokratiju", blokaderi su ovoga puta otišli korak dalje i svojim potezom izazvali ogorčenje širom Srbije!

Na samom vrhu planine Rtanj, pored krsta koji godinama stoji kao simbol vere, istrajnosti i pravoslavlja, ostavljena su obeležja nacističkog blokaderskog pokreta, što su mnogi građani doživeli kao direktnu provokaciju i skrnavljenje svetinje.

Ljudi se pitaju, zašto blokaderi imaju potrebu da svoju nacističku politiku i svoje bolesne performanse unose čak i na sveta mesta. Jel moguće da mrze toliko Srbiju i sve što je pravoslavno?!

Posebno ogorčenje izazvala je činjenica da se sve dešava u trenutku kada unutar samog blokaderskog pokreta vlada potpuni haos. Sukobi između Žaklinista, Lomparista i pristalica Đokovića svakim danom postaju sve žešći, dok opozicioni blok pokušava da preuzme kontrolu nad protestima koji se očigledno raspadaju pod teretom sopstvenih ambicija i sujeta.

