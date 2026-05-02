Vašington je upozorio svoje evropske saveznike da se pripreme za kašnjenja u isporuci američkog oružja, uključujući rakete koje Ukrajina koristi za odbranu od Rusije, objavio je Fajnenšel tajms 2. maja, pozivajući se na svoje izvore.

Tokom američko-izraelskog rata protiv Irana koji je počeo u februaru, Sjedinjene Države su prerađivale svoje oružje i sada im je potrebno vreme da obnove zalihe. SAD, Izrael i Iran postigli su sporazum o prekidu vatre 8. aprila, ali do sada nije postignut napredak u mirovnim pregovorima, prenosi Kijev independent.

Nekoliko izvora je reklo Fajnenšel tajmsu da su Sjedinjene Države obavestile Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljsku, Litvaniju i Estoniju da će biti dugih kašnjenja, a dva izvora takođe pominju moguća kašnjenja u Aziji. Prema sporazumu PURL, SAD prodaju oružje evropskim zemljama, koje zatim snabdevaju američko oružje Ukrajinom.

Najviše zabrinjava Ukrajinu municija za raketne sisteme kao što su HIMARS — koji se koriste za pogađanje neprijateljskih položaja i objekata iza linije fronta — i NASAMS — koji se koriste za eliminisanje vazdušnih pretnji kao što su dronovi i rakete.