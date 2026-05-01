Vračarska grupa navodno je naručila ubistvo koje su pripremali majka, sin i maloletnik koji su danas uhapšeni u Beogradu, a sumnja se da je meta trebalo da bude Luka Bojović!

Vračarska grupa je, kako se sumnja, naručila ubistvo koje je sprečeno akcijom policije u kojoj su uhapšeni majka, sin i maloletnik.

Prema saznanjima, Vračarci su navodno planirali ubistvo visokopozicioniranog člana suparničke kriminalne grupe.

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, efikasnom akcijom uhapsili su K. M. (20), O. M. (50) i maloletno lice (17) i sprečili izvršenje krivičnog dela teško ubistvo na štetu jedne muške osobe sa teritorije Beograda.

Policija je pretresom stanova i drugih prostorija na više lokacija u Beogradu, kod maloletne osobe pronašla dva pištolja, od kojih je jedan sa okvirom i 11 komada municije odgovarajućeg kalibra, dok su kod K. M. pronađene instrukcije za izvršenje teškog ubistva.

Takođe, postoje osnovi sumnje da je O. M. pomogla K. M. na taj način što je oružje odnela na drugu lokaciju, odakle je preneto do adrese na kojoj ga je policija pronašla.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija osumnjičenima K. M. i O. M. određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok će maloletno lice, u prisustvu roditelja, biti saslušano u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu - Odeljenju za maloletnike.

Alo/Blic

