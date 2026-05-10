“Ne želimo rat sa NATO, a kamoli rat sa Nemačkom“, rekao je on na panel diskusiji “Mir kroz dijalog“ u Berlinu, prenela je agencija TASS.

Nečajev je dodao da se, međutim, u poslednje vreme često govori o takozvanom zajedničkom “nuklearnom štitu“.

“Ovo nije šala. Ako govorimo o proširenju nuklearne pretnje, onda u Evropi nastaje potpuno drugačija strateška situacija“, upozorio je on, dodajući da bi u tom slučaju Rusija morala da podseti sve na svoju nuklearnu doktrinu.

Ruski zvaničnik je naveo da, ako bi morali da se suoče sa takvim vojnim pokušajima, onda ne bi mogli ništa da garantuju.

On je dodao da bilo kakvi planovi o jačanju evropskog “nuklearnog kišobrana“ zahtevaju pažljivo razmatranje u okviru ruskog vojno-političkog planiranja.