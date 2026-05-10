Portparol Ministarstva spoljnih poslova je ranije nekoliko puta najavio da će stavovi i razmatranja Irana u vezi sa američkim predlozima biti poslati nakon završetka pregleda i konačnih zaključaka, prenosi Irna.

Prema predloženom planu, u ovoj fazi, pregovori će se fokusirati na okončanje rata.

Predloženi američki memorandum, koji sadrži 14 tačaka, uključuje obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma, uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.