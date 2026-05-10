Politička scena u Nemačkoj suočava se sa ozbiljnim potresom nakon najnovijeg istraživanja javnog mnjenja koje pokazuje istorijski rast podrške stranci Alternativa za Nemačku (AfD). Prema anketi instituta Insa za nemački list „Bild“, AfD bi, kada bi se parlamentarni izbori održali ove nedelje, osvojio čak 28 odsto glasova, čime je prvi put prestigao sve ostale političke partije u zemlji.

Istovremeno, vladajući blok CDU/CSU kancelara Fridriha Merca pao je na svega 23 odsto podrške, što predstavlja najniži nivo poverenja birača u poslednje četiri godine. Rezultat je izazvao veliku pažnju nemačkih medija i političkih analitičara, jer ukazuje na duboku promenu raspoloženja biračkog tela i rast nezadovoljstva aktuelnom vladom.

Posebno zabrinjavajuće za vladajuću koaliciju jeste činjenica da ni uz podršku Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD), koja prema istraživanju ima samo 13 odsto podrške, ne bi mogla da obezbedi parlamentarnu većinu. Identičan procenat osvojili bi i Zeleni, dok bi Levica dobila 11 odsto glasova.

Rezultati ankete predstavljaju ozbiljan politički udar za Fridriha Merca, koji je na mesto kancelara došao sa obećanjem stabilizacije nemačke ekonomije i jačanja konzervativnog centra. Umesto toga, njegova vlada suočava se sa rastućim nezadovoljstvom građana zbog ekonomskih problema, migracione politike i visokih troškova života.

Analitičari ocenjuju da je upravo pitanje migracija jedan od ključnih razloga jačanja AfD-a. Stranka je poslednjih godina uspela da kapitalizuje nezadovoljstvo dela stanovništva zbog velikog priliva migranata, bezbednosnih problema i osećaja da tradicionalne partije ne nude efikasna rešenja. Uz to, ekonomska stagnacija, rast cena energije i posledice dugotrajne industrijske krize dodatno podstiču birače da podršku daju političkim opcijama koje nastupaju sa oštrijom retorikom.

Veliki problem za nemačku vladu predstavlja i činjenica da CDU/CSU i SPD, prema podacima istraživanja, gube značajan deo biračkog tela još od saveznih izbora održanih u februaru 2025. godine. Prema procenama Inse, oba koaliciona partnera izgubila su približno petinu svojih birača za veoma kratko vreme, što ukazuje na ubrzano slabljenje poverenja u vladajući blok.

Istovremeno, Alternativa za Nemačku uspeva da proširi podršku i van istočnih nemačkih pokrajina, gde je tradicionalno bila najjača. Stranka sada beleži rast i u delovima zapadne Nemačke, što dodatno zabrinjava politički establišment u Berlinu.